А как же свадьба? Иван Жидков не скрывает отношений с молодой студенткой, но замуж ее не зовет

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Сейчас он официально не женат. Но не скрывает своего романа со студенткой театрального института Марией. Девушка младше Жидкова на 17 лет. По ее словам, разница в возрасте заметна, но ей это даже нравится.

Молодые люди ведут совместный быт. Мария охотно общается с сыном и дочерью своего мужчины. Поклонникам пары кажется, что все идет к свадьбе. А не так давно в одном из интервью актер намекнул, что торжеству быть. Но дальше намеков дело не сдвинулось.

Как выяснилось, о свадьбе пока нет и речи. Об этом сообщила сама Мария. Девушка удивилась поднявшейся шумихе, ведь она не получала от Жидкова предложения выйти замуж. По словам Марии, они и без штампа в паспорте считают себя семьей. А отношения узаконить планируют когда-нибудь, но когда именно — неизвестно.

«Не понимаю, почему так много шумихи вокруг этой новости. Предложение мне никто не делал, организацией свадьбы мы не занимаемся. Как нормальные люди живем вместе, друг друга любим. У нас семья. И мы планируем узаконить наши отношения, но когда это будет, пока информации нет», — прокомментировала ситуацию Мария.

Источник: thevoicemag.ru