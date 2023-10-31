Рыбин и Сенчукова не скрыли приятное: станут бабушкой и дедушкой?

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий давно находится под прицелом внимательной публики.

Отпрыск звездных родителей невероятно красив и брутален, к тому же примерный семьянин. С детского садика встречался с одной девочкой, на ней и женился.

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Но потом Василий удивил. Через 11 месяцев брака он развелся с женой и тут же закрутил роман с сотрудницей салона красоты Валерией.

Накануне она выставила в Сеть кадры семейной встречи Сенчуковой и Рыбина с ее родителями.

Поклонники в нетерпении ждут пояснений – что это значит? Неужели Василий Рыбин сделал предложение? А если это так, неровен час, что его родители скоро станут бабушкой и девушкой!