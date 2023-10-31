Вдова Шатунова оправдалась за объятия с таинственным спутником на концерте памяти мужа: «Близкий друг семьи»

С концерта в память о Юрии Шатунове прошло уже много времени, но по сей день не утихает скандал с вдовой Светланой. Она прилетела на мероприятие в компании таинственного спутника, в котором люди узнали немецкого актера и манекенщика Джулиана Шалка, и весь вечер таяла в его объятиях.

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Кадры теплым и тесным общением вдовы Шатунова с этим импозантным мужчиной облетели все паблики в Телеграм, а также в соцсетях, вызвали большой резонанс, и теперь Светлане пришлось объясниться.

«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите — да не судимы будете», - цитирует Светлану Шатунову сайт lady.mail.ru.

Добавим, что Шалк снимался в клипе Юры Шатунова «А лето цвета неба». В нем он исполнил роль Джеймса Бонда, а Шатунов сыграл его главного врага.