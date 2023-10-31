Маленький патриот: Фахрийе Эвджен празднично нарядила подросшего сынишку от Бурака Озчивита

Актриса Фахрийе Эвджен в минувшие выходные вместе с соотечественниками отмечала 100-летие провозглашения Турецкой Республики. Как это было, звезда турдизи показала своим поклонникам в соцсетях.

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Оказалось, актриса вместе с мужем, турецкой кинозвездой Бураком Озчивитом, уже с детства прививают сыновьям патриотизм. Они нарядили своего старшего наследника, 4-летнего Карана, в ярко-красный комбинезончик – это цвет флага страны – и вместе праздновали это большое для всего турецкого народа событие.