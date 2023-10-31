Оскандалившийся Дмитрий Назаров* тайно вернулся в Россию: решил подзаработать

Недолгой оказалась жизнь в эмиграции у звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова*. Актер в начале года со скандалом покинул Россию после громких высказываний. С женой Ольгой Васильевой они были уволены из театра и направились во Францию, где у них была припасена недвижимость в собственности.

Однако на днях Назаров* тайно вернулся в Россию. И уже анонсировал свои концерты для местной публики. Правда, люди узнали про планы скандального актера и постарались, чтобы его участие в мероприятии в Смоленске было отменено.

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Более того, теперь Назарова* проверит Генпрокуратура России, сообщает сайта Mash. Причина – те самые смелые высказывания в адрес родины, которые актер сделал, находясь в Европе.

*Минюст РФ включил Дмитрия Назарова в список физлиц-иноагентов