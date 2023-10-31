Разведенная Брежнева стала зарабатывать на марафонах в Интернете: учит женщин быть счастливыми

У экс-звезды группы «ВИА Гра» Веры Брежневой большие перемены не только в личной жизни, но ив карьере. Исполнительница развелась с Константином Меладзе спустя 10 лет брака и теперь вместо песен предлагает людям свою поддержку.

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«Марафон трансформаций» Брежнева предлагает женщинам за деньги, и обещает, что они станут счастливее. Продолжительность марафона, который будет проходить онлайн – 1 месяц, на следующий месяц можно продлить подписку и выбрать один из трех тарифов – с поддержкой самой звезды или без нее.

Цены отнюдь не бюджетные – от 15 до 300 долларов. За эти деньги звезда обещает трансформировать клиенток и направить их к личному счастью. Помогать ей в этом будут приглашенные эксперты по питанию, психологии, спорту и прочим занятиям.

По материалам сайта Woman