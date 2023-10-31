Зарабатывают в Дубае: Ургант и Познер выступили на местной сцене

Иван Ургант и Владимир Познер давно придумали совместную творческую программу, с которой теперь зарабатывают. Поскольку в России от их услуг отказываются, они вынуждены развлекать публику за границей.

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На мероприятии телеведущие рассказывают про путешествия, шутят и разглагольствуют о жизни в современном мире. Одно из таких выступлений прошло в последние выходные октября в Дубае.

Сами шоумены не ведут соцсетей и стараются не отсвечивать. Поэтому про их мероприятия публика узнает от других пользователей Интернета. Оба телеведущих с 2022 года не озвучили свою позицию, поэтому российская публика не приветствует их возвращение на отечественные экраны.

По материалам сайта Starhit