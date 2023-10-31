Мария Кожевникова засняла своего кроху-сына на пляже: пухлые ручки сжал, любуется дельфинами

Мария Кожевникова уже много лет строит карьеру. Она успела стать актрисой, а также политическим деятелем. Звезда сериала «Универ» при этом построила крепкий союз с бизнесменом Евгением Васильевым. У них растут сыновья: девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий.
А недавно в семье снова произошло пополнение. 38-летняя артистка родила четвертого наследника, которого пока редко показывает и даже его имя хранит в тайне.
Месяц спустя после родов Мария решила устроить отпуск. Она впервые увезла своего новорожденного малыша за границу. Актриса отдыхает в Дубае. На этот раз она засняла ребенка на пляже. Мальчик был в панамке. Он сжимал свои пухлые ручки. Кожевникова с ним любовалась приплывшими дельфинами.
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«Мы каждое утро ходим с малышом купаться в персидский залив. Встаем рано и уже 8 принимаем солнечные и водные ванны. Народу мало, вода спокойная и главное не так сильно жарко. Приходим…только хотели искупаться, а тут семейство дельфинов. Видимо приветствовали самого маленького купальщика на берегу!» – заявила артистка.
Поклонники были восхищены кадрами. Многим интересно увидеть лицо малыша. Но пока Мария держит интригу и скрывает, как он выглядит.
Мария Кожевникова с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды