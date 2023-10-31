Мария Кожевникова засняла своего кроху-сына на пляже: пухлые ручки сжал, любуется дельфинами

Мария Кожевникова уже много лет строит карьеру. Она успела стать актрисой, а также политическим деятелем. Звезда сериала «Универ» при этом построила крепкий союз с бизнесменом Евгением Васильевым. У них растут сыновья: девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий.

А недавно в семье снова произошло пополнение. 38-летняя артистка родила четвертого наследника, которого пока редко показывает и даже его имя хранит в тайне.