Какие проблемы предрекли Лизе и Гарри Галкиным после отъезда из Израиля

Алла Пугачева покинула Израиль и теперь обживается на новом месте. По слухам, артистка вместе с 10-леними двойняшками перебралась на Кипр. По крайней мере, главу семьи Максима Галкина* там видели вместе с дочкой Лизой.
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Такие перемены в жизни школьников могут негативно на них сказаться. Ведь двойняшки уже второй раз за год будут менять учебное заведение. Несмотря на то, что родители не экономят на образовании роднулек, процесс педагогической адаптации к новому месту никто не отменял.
К тому же, в Израиле они учились на иврите. А на Кипре придется на греческом. Стресс, по словам заслуженного учителя России Сергея Казарновского, неминуем.
«Все школы разные. В некоторых заведениях предметы изучаются на профессиональном уровне, в других, наоборот, нет углубленного изучения тех или иных наук. У детей могут возникнуть проблемы с языком. В одних местах образование лучше, в других – хуже», - поведал педагог.
По материалам сайта "Абзац"
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.