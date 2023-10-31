Какие проблемы предрекли Лизе и Гарри Галкиным после отъезда из Израиля

Алла Пугачева покинула Израиль и теперь обживается на новом месте. По слухам, артистка вместе с 10-леними двойняшками перебралась на Кипр. По крайней мере, главу семьи Максима Галкина* там видели вместе с дочкой Лизой.

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Такие перемены в жизни школьников могут негативно на них сказаться. Ведь двойняшки уже второй раз за год будут менять учебное заведение. Несмотря на то, что родители не экономят на образовании роднулек, процесс педагогической адаптации к новому месту никто не отменял.