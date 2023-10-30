Стало известно, зачем Киркоров уехал в Китай вслед за Давой и Бузовой

Примечательно, что там с начала октября находится Ольга Бузова, а также Михаил Галустян. Приехал в далекую страну и Дава, также известный как Давид Манукян. Но они там не отдыхают, а снимаются в новом шоу «Сокровища императора». Бузова и Галустян стали ведущими реалити, а остальные находятся там в качестве участников. Они будут бороться за крупный денежный приз. А вот полный состав участников пока остается тайной.

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Киркоров сам сообщил, что уехал ради съемок в шоу. Он вышел на связь с Люсей Чеботиной, которой пришлось выступить без него на премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». Певец перед всем привет.