Стало известно, зачем Киркоров уехал в Китай вслед за Давой и Бузовой

Филипп Киркоров всегда находится в центре внимания. Он в этом году потратит силы и деньги, чтобы омолодиться. Певец не только сменил имидж, но и поработал над фигурой. Однако осенью он резко пропал из поля зрения фанатов. Оказалось, что король отечественной эстрады покинул Россию. Уже несколько недель он находится в Китае.
Примечательно, что там с начала октября находится Ольга Бузова, а также Михаил Галустян. Приехал в далекую страну и Дава, также известный как Давид Манукян. Но они там не отдыхают, а снимаются в новом шоу «Сокровища императора». Бузова и Галустян стали ведущими реалити, а остальные находятся там в качестве участников. Они будут бороться за крупный денежный приз. А вот полный состав участников пока остается тайной.
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Киркоров сам сообщил, что уехал ради съемок в шоу. Он вышел на связь с Люсей Чеботиной, которой пришлось выступить без него на премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». Певец перед всем привет.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
К слову, Филипп Бедросович успел загореть. Он носит короткую стрижку с окрашенными в пепельный цвет волосами. Свою прическу артист украсил банданой в тон наряда на восточный манер. Пока неизвестно, что ждет участков шоу. Однако съемки завершатся лишь после 20-х чисел ноября, о чем сообщала Бузова.
Напомним, что в этот же день, 30 октября, стало известно, что папа певица Бедрос Киркоров был госпитализирован.