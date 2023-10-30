Ани Лорак в мини-платье козырнула своей фигурой «восьмеркой»: повиляла бедрами на отдыхе в Абу-Даби

На этот раз Лорак поселилась в роскошном отеле. Она в черном мини-платье без бретелек щегольнула на курорте. Певица подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она на каблуках устроила дефиле, виляя бедрами. Артистка козырнула тонкой талией и пышным декольте. Она поселилась в отеле, похожем на дворец. По всей видимости, на камеру ее заснял возлюбленный.

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