Ани Лорак в мини-платье козырнула своей фигурой «восьмеркой»: повиляла бедрами на отдыхе в Абу-Даби

Ани Лорак уже много лет выступает на публике. Она не перестает давать концерты. В 45 лет певица следит за фигурой и старается одеваться максимально женственно. А после того, как она встретила тренера по йоге Исаака Виджарака, в ее сердце поселилась любовь. Поклонники замечают, что артистка хорошеет на глазах. После череды съемок и концертов звезда устроила себе отпуск. Она прилетела в Абу-Даби.
На этот раз Лорак поселилась в роскошном отеле. Она в черном мини-платье без бретелек щегольнула на курорте. Певица подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она на каблуках устроила дефиле, виляя бедрами. Артистка козырнула тонкой талией и пышным декольте. Она поселилась в отеле, похожем на дворец. По всей видимости, на камеру ее заснял возлюбленный.
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«Немного солнца. Важно вовремя заряжать свои батарейки, чтобы распределить свою энергию на все, что хочешь сделать в жизни. Впереди много нового и интересного», — написала звезда.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что у певицы есть дочка София. Она тоже недавно уехала отдыхать, но в компании отца, Мурата Налчаджиоглу. Бизнесмен на машине путешествует с наследницей по Турции.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды