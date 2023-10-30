«Тренд этого года»: Подольская, Макаров и Федорова появились на публике в нарядах самых модных оттенков сезона

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в 45 лет следит за внешностью. Она предстала в элегантном черном платье с открытыми ключицами. Федорова распустила волосы и украсила лук крупными сверкающими сережками. Она встретила гостей, произнесла речь и поздравила победителей разных номинаций. Среди гостей был и корреспондент Teleprogramma.pro.

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