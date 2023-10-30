«Тренд этого года»: Подольская, Макаров и Федорова появились на публике в нарядах самых модных оттенков сезона

В Москве с приближением зимы начались мероприятия, которые помогают подвести итоги года. 30 октября состоялась премия «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». На мероприятии собрались именитые персоны. Одной из организаторов премии стала Оксана Федорова, которая является главным редактором журнала MODA topical.
Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в 45 лет следит за внешностью. Она предстала в элегантном черном платье с открытыми ключицами. Федорова распустила волосы и украсила лук крупными сверкающими сережками. Она встретила гостей, произнесла речь и поздравила победителей разных номинаций. Среди гостей был и корреспондент Teleprogramma.pro.
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Оксана Федорова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Появился на премии Игорь Макаров. Его популярность с каждым годом только растет. Ведущий шоу «Маска» предстал в черном костюме и белой рубашке с галстуком-бабочкой.
«Тренд этого года — черно-белое», — поделился он.
«Я всегда стараюсь быть искренним, если мне что то нравится, я так и говорю», — добавил Макаров.
Игорь Макаров. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Уже не первый раз на премии этого журнала появилась Наталья Подольская. Мама двух сыновей тоже следит за трендами. Она щегольнула в белоснежном костюме с жакетом оверсайз. Певица сделала лаконичную укладку — низкий хвост с пробором. Примечательно, что артистка успевает строить карьеру и растить детей. При этом в 41 год у нее точеная фигура.
Наталья Подольская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Не пропустила мероприятие и Алена Водонаева. Она тоже следит за фигурой и решила подчеркнуть свои достоинства. Бывшая звезда «Дома-2» в черном силуэтном платье с разрезами на талии козырнула формами. А за счет пайеток наряд сверкал в лучах софитов. Распущенные волосы и макияж с темными тенями завершили тотал лук.
Для гостей спели Люся Чебонитина, Анна Плетнева и другие селебрити. Многие получили заветные награды.
Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro