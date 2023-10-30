«Мы почитаем традиции»: Прилучный предстал в обнимку с Брутян на крещении крохи-сына в церкви — просто нежность

Паве Прилучный уже давно стал знаменитым. Он продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Актер не скрывает, что ему нравится его профессия. Но также он смог создать семью после болезненного развода с Агатой Муцениеце. Уже год артист живет в браке с коллегой Зепюр Брутян. У них подрастает сын Микаэль, которому на днях исполнилось шесть месяцев.
30 октября супруги приехали в церковь. Они устроили крещение для малыша. Брутян облачилась в блузку и черную юбку макси. Белый кейп с капюшоном дополнял лук. Микаэль был в белом модном боди. А вот Прилучный предпочел быть в простом кэжуал-образе со свитером. Он выложил кадры, на которых обнимает жену и сына. Также актера засняли, когда он держал ребенка, а Брутян молилась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Для нашей семьи крещение ребенка — не пустой звук. Мы уважительно относимся к традициям и почитаем их. Теперь у Микаэля есть ангел-хранитель. Мне кажется, нашего сына ждет интересное и большое будущее. Да будет так. Аминь», — написал Павел.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что актер стал более внимательным к родным. «Какая же Зепюр красивая», «Волосы папины, русские», «Как мило и трогательно!», «Ну что за идиллия», — стали писать подписчики.