«Мы почитаем традиции»: Прилучный предстал в обнимку с Брутян на крещении крохи-сына в церкви — просто нежность

30 октября супруги приехали в церковь. Они устроили крещение для малыша. Брутян облачилась в блузку и черную юбку макси. Белый кейп с капюшоном дополнял лук. Микаэль был в белом модном боди. А вот Прилучный предпочел быть в простом кэжуал-образе со свитером. Он выложил кадры, на которых обнимает жену и сына. Также актера засняли, когда он держал ребенка, а Брутян молилась.

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