«Как же быстро летит время»: Аделина Сотникова впервые показала лицо сына, которому исполнился один год

Аделина Сотникова много лет посвятила спорту. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой и завоевать множество других наград. А несколько лет назад она завершила карьеру. Вскоре у нее забурлила личная жизнь. Она строит отношения с теннисистом Дмитрием Попко. В конце 2022 года у нее родился сын Адриан. Сначала она скрывала даже пол ребенка. Но в последнее время звезда даже начала с ним путешествовать.
30 октября мальчик отметил свой день рождения. Сотникова решила поделиться кадрами с семейной фотосессии. Она в шортах и рубашке вела за руку малыша, который уже делает первые шаги. Фигуристка подчеркнула свои стройные ноги. Мальчик был в боди. Он резво шел вперед. В кадре был и возлюбленный звезды, который оделся с ней в одном стиле.
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«1 годик нашему сыночку! Как же быстро летит время… Казалось бы только вот появился на свет, а уже пролетел весь год! Сынок, мы тебя безгранично любим! Будь самым счастливым», – написала спортсменка.
Поклонники были восхищены нежными кадрами. Многие посчитали, что мальчик похож на папу. «Делечка, какой красивый малыш! Поздравляю», «Папина копия», «Ну что за чудо», «Такой прелестный пупсик», «Светлый, как папа», — стали писать подписчики.