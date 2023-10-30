«Как же быстро летит время»: Аделина Сотникова впервые показала лицо сына, которому исполнился один год

30 октября мальчик отметил свой день рождения. Сотникова решила поделиться кадрами с семейной фотосессии. Она в шортах и рубашке вела за руку малыша, который уже делает первые шаги. Фигуристка подчеркнула свои стройные ноги. Мальчик был в боди. Он резво шел вперед. В кадре был и возлюбленный звезды, который оделся с ней в одном стиле.

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