Бузова в нижнем белье оголила свои округлые формы в постели: бесстыдно стянула ткань с «бугров страсти»

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она регулярно появляется на публике. Летом телеведущая была на съемках шоу «Звезды в Африке», а осенью она снова покинула страну. Вскоре артистка призналась, что снимается в новом проекте «Сокровища императора» в Китае. Она делится кадрами, на которых гуляет по местным городам и деревням. Но силы у знаменитости кончаются после съемок.
На этот раз Ольга решила показать, как выглядит в конце дня. Она призналась, что мгновенно засыпает. Но на кадрах телеведущая покрасовалась в черном нижнем белье. Она засветила свои округлости фигуры. Артистка оттянула лифчик вниз, чтобы похвастаться загаром. Бузова была с макияжем и укладкой. Она села на кровать, оголив свои прелести.
«Сегодня чуть подгорела. Пришла в номер, легла, не могу встать», – заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. В этом году она поправилась. Однако Ольга регулярно старается заниматься спортом. «Ого, какие кадры», «Кому-то скучно без мужчины», «Это для бывшего?», «С макияжем в постели», «Ох, грудь появилась», — стали писать в Сети. Напомним, что в шоу принимает участие Дава, с которым артистка была в отношениях. Это первый раз, когда им придется общаться после расставания.