Бузова в нижнем белье оголила свои округлые формы в постели: бесстыдно стянула ткань с «бугров страсти»

На этот раз Ольга решила показать, как выглядит в конце дня. Она призналась, что мгновенно засыпает. Но на кадрах телеведущая покрасовалась в черном нижнем белье. Она засветила свои округлости фигуры. Артистка оттянула лифчик вниз, чтобы похвастаться загаром. Бузова была с макияжем и укладкой. Она села на кровать, оголив свои прелести.

«Сегодня чуть подгорела. Пришла в номер, легла, не могу встать», – заявила она.

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