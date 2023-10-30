Брутян и Прилучный покрестили своего шестимесячного сына: Микаэль весь в белом на руках у мамы (фото)

Павел Прилучный уже давно стал известным благодаря своей профессии. Он продолжает сниматься в кино. Армия его поклонников только растет. А в 2022 году он женился на Зепюр Брутян. Примечательно, что у пары вскоре родился сын Микаэль. До сих пор они предпочитают скрывать лицо малыша. При этом они уже не раз возили его на море.
А 30 октября супруги решили покрестить ребенка. В соцсети Брутян поделилась кадрами с таинства. Она появилась в церкви в блузке молочного цвета и черной юбке. Лук дополнял кейп из прозрачной ткани с капюшоном.
На фото Зепюр держала на руках сына. мальчик был в белоснежном боди и носочках. Его лицо она снова показывать не стала.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
«Наш любимый мальчик! Мы поздравляем тебя с твоими крестинами. Это поистине святой и очень важный для тебя и для нас всех день. Теперь мы можем быть спокойны, зная, что ты под защитой.
Пусть ангел-хранитель убережет тебя от злобы, зависти и прочих пороков и всегда ведет тебя по правильному для тебя пути! Расти крепким, умным и благородным. Пусть Господь хранит тебя и оберегает, пусть душа наполняется добротой, верой и счастьем! Аминь», – написала жена Прилучного.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие также выразили надежду, что пара скоро перестанет прятать наследника.
Напомним, что от первого брака с Агатой Муцениеце у Павла есть еще двое детей. Семилетняя Мия и десятилетний Тимофей часто бывают в гостях у отца и мачехи. Но недавно Агата начала судиться со звездой сериала «Мажор» за алименты.