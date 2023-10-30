Брутян и Прилучный покрестили своего шестимесячного сына: Микаэль весь в белом на руках у мамы (фото)

А 30 октября супруги решили покрестить ребенка. В соцсети Брутян поделилась кадрами с таинства. Она появилась в церкви в блузке молочного цвета и черной юбке. Лук дополнял кейп из прозрачной ткани с капюшоном.

На фото Зепюр держала на руках сына. мальчик был в белоснежном боди и носочках. Его лицо она снова показывать не стала.

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