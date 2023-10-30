Самбурская в кружевном боди игриво выставила напоказ свои прелести: аппетитные «яблочки» оголены

На этот раз Самбурская отыграла в спектакле. Она вернулась в гримерку с большой охапкой цветов и подарков. Актриса была рада такому вниманию. Она захотела отблагодарить фанатов, сняв пикантное видео. Брюнетка в боди с кружевом блеснула своими прелестями перед зеркалом. Она игриво подмигнула в камеру, оголив ложбинку и интимные родинки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».