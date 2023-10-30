Самбурская в кружевном боди игриво выставила напоказ свои прелести: аппетитные «яблочки» оголены

Настасья Самбурская строит карьеру в кино много лет. Она не только отметилась в сериалах «Универ» и «Беспринципные». Примечательно, что она также стала певицей, исполняя шансон. В свои 36 лет следит за внешностью и фигурой. Актриса предпочитает подчеркнуть свои достоинства. При этом найти вторую половинку звезда пока не смогла.
На этот раз Самбурская отыграла в спектакле. Она вернулась в гримерку с большой охапкой цветов и подарков. Актриса была рада такому вниманию. Она захотела отблагодарить фанатов, сняв пикантное видео. Брюнетка в боди с кружевом блеснула своими прелестями перед зеркалом. Она игриво подмигнула в камеру, оголив ложбинку и интимные родинки.
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Поклонники осыпали комплиментами Самбурскую. Многие отмечают, что она только молодеет. «Ох, ну что за богиня», «Так выглядят дивы», «Просто шикарная», «Ой, какой взгляд! Какой вырез», «Формы выглядят впечатляюще», «Ну кто же покорит эту пантеру», «Ложбинка-то как манит», — стали писать пользователи Сети.