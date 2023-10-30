Брутян и Прилучный провели уикенд с детьми Муцениеце: с Тимофеем сыграли в шашки, с Мией — устроили акробатику

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Больше 10 лет он снимается в кино и играет в театре. Армия его поклонников только растет. Примечательно, что в 2022 году он женился на коллеге, Зепюр Брутян. Их отношения развивались очень стремительно. У пары уже растет сын Микаэль. Недавно крохе исполнилось шесть месяцев. Также звезда сериала «Мажор» общается с детьми от первого брака с Агатой Муцениеце.
На этот раз сын Тимофей и дочка Мия провели с отцом все выходные. Они давно подружились с мачехой. При этом сам Прилучный с бывшей женой свел общение к минимуму и пропускает праздники, которые проходят с ее участием. Поклонники считают, что так на него влияет Брутян. А вот к пасынку и падчерице она относится с теплотой.
Накануне они вместе играли в шашки. А также сыграли в карты. Прилучный в кино сам исполняет трюки, поэтому решил устроить акробатику с Мией. Девочка стояла на ногах у папы и отклонилась, словно она настоящая спортсменка.
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Поклонники восхитились тем, как выросли дети. Многие отметили, что Мия унаследовала мамину красоту. Другие похвалили Павла, который участвует в жизни наследников.
Напомним, что недавно Муцениеце подала в суд, чтобы добиться увеличения алиментов. Она пояснила, что денег не хватает, чтобы даже оплатить учебу детей в частной школе. Пока идут судебные тяжбы, актриса сама платит за учебу и кружки наследников.