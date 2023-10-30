Брутян и Прилучный провели уикенд с детьми Муцениеце: с Тимофеем сыграли в шашки, с Мией — устроили акробатику

На этот раз сын Тимофей и дочка Мия провели с отцом все выходные. Они давно подружились с мачехой. При этом сам Прилучный с бывшей женой свел общение к минимуму и пропускает праздники, которые проходят с ее участием. Поклонники считают, что так на него влияет Брутян. А вот к пасынку и падчерице она относится с теплотой.

Накануне они вместе играли в шашки. А также сыграли в карты. Прилучный в кино сам исполняет трюки, поэтому решил устроить акробатику с Мией. Девочка стояла на ногах у папы и отклонилась, словно она настоящая спортсменка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».