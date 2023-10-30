«Мне не жалко тарелки супа»: Ольга Орлова оправдалась за 22-летнего сына, до сих пор живущего в ее доме

Поклонники Ольги Орловой искренне удивляются тому, почему ее взрослый 22-летний сын до сих пор живет с мамой.

Орлова принялась объяснять, что это выбор Артема. Несколько лет назад парень пытался съехать и жить самостоятельно. Но тогда сильно против была Ольга Орлова. Она считала, что в 18 лет рано жить одному. В 20 она уже была готова отпустить Артема, но тот уже не захотел.

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