«Мне не жалко тарелки супа»: Ольга Орлова оправдалась за 22-летнего сына, до сих пор живущего в ее доме

Поклонники Ольги Орловой искренне удивляются тому, почему ее взрослый 22-летний сын до сих пор живет с мамой.
Орлова принялась объяснять, что это выбор Артема. Несколько лет назад парень пытался съехать и жить самостоятельно. Но тогда сильно против была Ольга Орлова. Она считала, что в 18 лет рано жить одному. В 20 она уже была готова отпустить Артема, но тот уже не захотел.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Пару лет назад, когда мы начали ремонт в доме, я спросила, хочет ли он жить отдельно. Он ответил, что хочет с нами в новый дом. Думаю, что как только у него появится постоянная девушка, этот вопрос решится сам собой», — поделилась Ольга Орлова в микроблоге.
Поклонники Ольги Орловой прямо спросили, считает ли она нормальной ситуацию, когда взрослый сын живет с мамой. Та ответила, что нет, но в жизни бывает всякое.
«Если моим детям будет нужна моя помощь, они всегда смогут на меня рассчитывать. Мне не жалко ни места под крышей, ни тарелки супа», — уточнила Ольга Орлова.
Напомним, 22-летний Артем был рожден в первом браке Ольги Орловой. Сейчас звезда находится во втором счастливом браке. Мужу она подарила дочку Аню, девочке восемь месяцев.