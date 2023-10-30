Мария Кожевникова рассказала, как выбирала имена для детей: долго не мучилась — лайфхаки от артистки

В сентябре 2023 года актриса Мария Кожевникова родила своему супругу, бизнесмену Евгению Васильеву, четвертого сына. Имя младшего наследника пока не разглашается. Но Мария охотно поделилась историями о том, как выбирала имена для первых троих детей.

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Как выяснилось, артистка не очень долго думала. Старший сын Кожевниковой и Васильева родился в праздник Крещения Господня. Поэтому здесь был только один вариант. Мальчика назвали Иваном.

Второго сына Мария назвала в честь бренда одежды. Да, именно так. По словам актрисы, ее мама принесла в роддом вещи для внука. Среди них оказался чепчик одной популярной фирмы. Кожевникова поняла, что назовет сына Максимом (созвучное с названием фирмы мужское имя), когда надела на него эту шапочку.

«Ломала голову в роддоме и, засыпая, попросила Бога помочь. На следующий же день ко мне приходит медсестра и говорит, что сын до сих пор держит максимальный вес в роддоме. Прошу маму купить чепчик, забыла его. Мама покупает, одеваю и на лбу имя фирмы», — рассказала в своем блоге Мария.

Над именем третьего наследника тоже долго думать не пришлось. Брат Кожевниковой решил, что его новоиспеченного племянника нужно назвать Василием. Звонил несколько раз по этому поводу. Он был так настойчив, что Марии не оставалось ничего другого, кроме как согласиться.

В общем, если вам предстоит такое непростое дело, как выбор имени для ребенка, можете взять пример с артистки. Как видите, все проще, чем кажется.