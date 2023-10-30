Сухоруков — про фильм «Брат»: «Идиоты, кто усматривают в фильме политику»

Виктор Сухоруков до сих пор пожинает плоды славы после выхода в 1997 году фильма «Брат».
Раньше, по славам артиста, конечно, почти все внимание публики было приковано к Сергею Бодрову, но после его гибели люди стали пристальнее относиться к «старшему брату».
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Сухоруков называет очередной взлет популярности к ленте «чудом». Он уверен, что существуют не менее талантливые фильмы, но их публика почему-то не хочет замечать. А вот «Брат» вновь и вновь переживает волны интереса к себе.
За это, убежден Сухоруков, во многом ответственен режиссер «Брата» Алексей Балабанов, его артист считает гением. Он признает, что работать с ним было непросто. Мало того, Балабанов вообще не умел общаться с актерами, требовал от них 100%-го следования сценарию. Но когда понимаешь режиссера, начинаешь в него влюбляться.
Сам фильм Сухоруков считает отражением времени, но никак не политики, заявил он журналистам КП.
«Когда про героя Бодрова говорят «герой – антигерой, пассионарий – субпассионарий», они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, не через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время», — поведал Сухоруков.
По словам знаменитости, Балабанов не стал снимать после «Брата 2» продолжения только потому, что не знал нового времени.