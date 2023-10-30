Сухоруков — про фильм «Брат»: «Идиоты, кто усматривают в фильме политику»

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Сухоруков называет очередной взлет популярности к ленте «чудом». Он уверен, что существуют не менее талантливые фильмы, но их публика почему-то не хочет замечать. А вот «Брат» вновь и вновь переживает волны интереса к себе.

За это, убежден Сухоруков, во многом ответственен режиссер «Брата» Алексей Балабанов, его артист считает гением. Он признает, что работать с ним было непросто. Мало того, Балабанов вообще не умел общаться с актерами, требовал от них 100%-го следования сценарию. Но когда понимаешь режиссера, начинаешь в него влюбляться.

Сам фильм Сухоруков считает отражением времени, но никак не политики, заявил он журналистам КП.

«Когда про героя Бодрова говорят «герой – антигерой, пассионарий – субпассионарий», они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, не через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время», — поведал Сухоруков.

По словам знаменитости, Балабанов не стал снимать после «Брата 2» продолжения только потому, что не знал нового времени.