Бедросу Киркорову срочно вызвали врачей из-за приступа: артисту уже 91 год

91-летнему музыканту Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы.

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Народный артист России почувствовал себя плохо рано утром, начав задыхаться. Близкие вызвали ему неотложку.

Врачи оказали папе Филиппа Киркорова необходимую помощь и посоветовали при рецидиве обратиться в поликлинику.

Отметим, что ранее Бедрос Киркоров уже жаловался на затрудненное дыхание, из-за чего был госпитализирован в клинику на лечение.

Источник: iz.ru.