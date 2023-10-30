Бедросу Киркорову срочно вызвали врачей из-за приступа: артисту уже 91 год

91-летнему музыканту Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы.
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Народный артист России почувствовал себя плохо рано утром, начав задыхаться. Близкие вызвали ему неотложку.
Врачи оказали папе Филиппа Киркорова необходимую помощь и посоветовали при рецидиве обратиться в поликлинику.
Отметим, что ранее Бедрос Киркоров уже жаловался на затрудненное дыхание, из-за чего был госпитализирован в клинику на лечение.
Источник: iz.ru.