Певица Макsим призналась, почему подсела на алкоголь

Певица Макsим дала первое после лечения алкогольной зависимости интервью. Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» заверила Надежду Стрелец, что теперь исключила горячительные напитки полностью.

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До этого она уже лечилась от пагубной привычки – пять лет назад. Но регулярно срывалась. А виной тому были непростые отношения с возлюбленным. Не называя имени мужчины, певица рассказала, как он с ней поступал.