Певица Макsим призналась, почему подсела на алкоголь

Певица Макsим дала первое после лечения алкогольной зависимости интервью. Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» заверила Надежду Стрелец, что теперь исключила горячительные напитки полностью.
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До этого она уже лечилась от пагубной привычки – пять лет назад. Но регулярно срывалась. А виной тому были непростые отношения с возлюбленным. Не называя имени мужчины, певица рассказала, как он с ней поступал.
«Восемь лет была в сложных отношения: когда он уходил, у меня было одно желание — выпить стакан вина. А уходил он часто… Я была душевно нездорова и неправильно решала вопросы… Ни раз по совету друзей делала кодировки - ничего не работает пока ты сам не приходишь к тому, что эмоционально ты пришла ко дну», - призналась звезда.