«Я сглупила»: Лика Стар покаялась перед Светланой Бондарчук за связь с ее мужем

50-летняя Лика Стар, известная в 90-х певица, стала героиней нового интервью Светланы Бондарчук. И решила быть с ней честной максимально. Артистка попросила у приятельницы прощения за то, что в молодости была любовницей ее мужа, режиссера Федора Бондарчука.

«Свет, прости. Это такая тонкая тема, но она для меня стала поучительной, она меня преследовала. Тема щепетильная, но за ней стоит все по-другому, это превратилось в другой ресурс. Я была одна, вся ответственность упала только на меня. Я, конечно, же сглупила, но мне было обидно и больно за то, что все упало на меня», - произнесла Лика Стар.

Связь Стар с Бондарчуком была в 90-е. А познакомил ее с ним тогдашний бойфренд Владимир Пресняков, с которым она как раз снимала клип. Режиссером видео выступил Федор, женатый на Светлане. Причем, Бондарчук даже обещал Лике развестись с женой и уйти к ней. Только этого не произошло.

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А развелся Бондарчук, по слухам, ради молоденькой актрисы Паулины Андреевой. Сейчас он счастлив с ней и растит маленького сынишку, которого та ему не так давно родила и скрывает от людских глаз.