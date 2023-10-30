«Тяжело говорить»: у старшей дочери Иосифа Пригожина случился микроинсульт

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина, 26-летняя Даная сообщила подписчикам в соцсетях, что пережила страшное. Она на долгое время пропадала из своих аккаунтов и,как оказалось, причиной тому была болезнь. Девушка перенесла микроинсульт.

«Об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - сообщила Пригожина.

Девушка сейчас получает интенсивное лечение, проходит обследования, все это время родные и близкие рядом с ней, очень поддерживают. И это для нее самое ценное.

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К тому же, Даная – молодая мама, ее сынишке Даниэлю едва исполнился годик. Все это тяжелое время он, как поделилась девушка, не отходит от нее ни на шаг.

Добавим, что Даная - старшая дочь Иосифа Пригожина от первой жены Елены. Во втором браке с Лейлой Фаттаховой у него появилась дочка Лиза. Также у продюсера есть сын.