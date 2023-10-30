Из горячей штучки – в простушку: Валя Карнавал лишилась длинной шевелюры

Блогер, певица Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, в свой 21 год уже снискала звание горячей штучки. Все потому, что уж слишком откровенные наряды выбирает красотка. Да и позирует для фото и видео поклонникам звезда очень раскрепощенно.

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Однако, этот образ Валя оставила в прошлом. В минувшие выходные она отправилась в салон красоты, где отрезала свои длинные волосы.