Из горячей штучки – в простушку: Валя Карнавал лишилась длинной шевелюры

Блогер, певица Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, в свой 21 год уже снискала звание горячей штучки. Все потому, что уж слишком откровенные наряды выбирает красотка. Да и позирует для фото и видео поклонникам звезда очень раскрепощенно.
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Однако, этот образ Валя оставила в прошлом. В минувшие выходные она отправилась в салон красоты, где отрезала свои длинные волосы.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
Карнавал отдала предпочтение стрижке под мальчика и очень быстро из горячей штучки превратилась в простушку. Зачем она это сделала, девушка не пояснила. Сейчас она снимается в некоем сериале, вероятно, это у нее такая жертва ради искусства.