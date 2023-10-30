Певица Макsим рассказала, как ее предали близкие: «Удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество»

Певица Марина Максимова, наиболее известная как исполнительница МакSим, дала интервью Надежде Стрелец на YouTube в котором рассказала, как складывалась ее жизнь в последние годы. У артистки случилась череда злоключений, после которых она угодила в реабилитационную клинику из-за зависимости, которую, как уверяет, уже переборола.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Певица вспомнила страшное время своей комы, когда в 2021 году она из-за коронавируса едва не погибла. В это самое время, пока врачи боролись за ее жизнь, самые близкие люди, оказывается искали способы завладеть ее имуществом.