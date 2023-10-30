Певица Макsим рассказала, как ее предали близкие: «Удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество»

Певица Марина Максимова, наиболее известная как исполнительница МакSим, дала интервью Надежде Стрелец на YouTube в котором рассказала, как складывалась ее жизнь в последние годы. У артистки случилась череда злоключений, после которых она угодила в реабилитационную клинику из-за зависимости, которую, как уверяет, уже переборола.
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Певица вспомнила страшное время своей комы, когда в 2021 году она из-за коронавируса едва не погибла. В это самое время, пока врачи боролись за ее жизнь, самые близкие люди, оказывается искали способы завладеть ее имуществом.
Звезда не называла конкретных людей, но дала понять, что это было предательство. Ведь воспользоваться они хотели беспомощностью не только самой певицы, но и ее малолетних дочерей.
«Я 61 день провела в клинике и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей ради того, чтобы переоформить на себя имущество», - рассказала звезда.