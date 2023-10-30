Сморщенный Галкин* лишился густых кудрей: в постаревшем шоумене с залысинами трудно узнать мужа Пугачевой

Жизнь в эмиграции для сбежавшего из России в 2022 году Максима Галкина* оказалась не такой сладкой, как он рассчитывал. С начала октября на его новой родине, в Израиле, все резко изменилось, и теперь неизвестно, когда шоумен туда вернется. Он сейчас на гастролях, начался новый концертный этап. Но, судя по обстановке в мире, долго он не продлится.

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Сам Галкин* старается держаться и выходит на связь с подписчиками, всеми силами делая веселое лицо. Только предварительно закрывает комментарии. Поддерживающих мужа Пугачевой сегодня все меньше, а критику он читать, как оказалось, не любит.