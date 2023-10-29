«Каждый получает по заслугам, она так и будет перемещаться по свету»: Зарубина прошлась по сбежавшей из Израиля Пугачевой

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» Ольга Зарубина поделилась своим видением на дальнейшую жизнь Аллы Пугачевой, которая была вынуждена покинуть Израиль.

Ольга Зарубина считает, что Алле Пугачевой предстоит еще не один переезд. Вернуться в Россию Примадонна не сможет.

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«Кочевническая жизнь в ее возрасте без признания и без славы — это на самом деле очень тяжелый груз. Но каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни. Я думаю, что Алла так и будет перемещаться и передвигаться по свету, пока не осядет где-нибудь конкретно. В ее возвращение в Россию я не верю. Навряд ли она без Галкина* вернется. Поэтому придется вот так ей ездить из одного места в другое. Ситуация, конечно, крайне незавидная», - высказалась Ольга Зарубина.