«Да, инициатором была я»: Настя Лисова из «Дома-2» впервые высказалась о причинах развода с пожилым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова, ранее транслировавшая всем, что ее брак с мужем, крепок и нерушим, не так давно заговорила о разводе.
Анастасия Лисова призналась, что ее союз с Михаилом Шахиджановым дал трещину, которую невозможно замазать ничем. Супруги решили развестись, несмотря на наличие двух маленьких дочерей. Настя Лисова заявила, что брак распадается по обоюдному согласию, но по ее инициативе.
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«Да, инициатором была я. Но я же была им не просто так. Есть моменты, которые я не готова озвучивать. И это все привело к тому, что мы оба понимаем, что больше не хотим быть друг с другом как мужчина и женщина. Как родители, да, мы постараемся найти точки соприкосновение. А во всем остальном - нет. Не ищите виноватых! Это взвешенное решение двоих взрослых людей! Точка», - объявила в соцсети Анастасия Лисова.
Напомним, Анастасия Лисова вышла замуж за Михаила Шахиджанова летом 2017 года. Муж старше Анастасии больше, чем на двадцать лет. За шесть лет брака Анастасия Лисова родила двух дочерей Мирославу и Машу. Старшей девочке в феврале исполнится шесть лет, младшей в августе было три.