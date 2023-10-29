«Да, инициатором была я»: Настя Лисова из «Дома-2» впервые высказалась о причинах развода с пожилым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова, ранее транслировавшая всем, что ее брак с мужем, крепок и нерушим, не так давно заговорила о разводе.

Анастасия Лисова призналась, что ее союз с Михаилом Шахиджановым дал трещину, которую невозможно замазать ничем. Супруги решили развестись, несмотря на наличие двух маленьких дочерей. Настя Лисова заявила, что брак распадается по обоюдному согласию, но по ее инициативе.

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