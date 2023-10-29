Милая куколка, похожа на маму: Елена Захарова перестала скрывать шестилетнюю дочку — как выглядит девочка

Звезда сериалов, актриса Елена Захарова на днях вышла в свет вместе с дочкой, которую почти шесть лет скрывала от поклонников.
Вместе с маленькой наследницей Елена Захарова появилась на юбилейной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS. Девочка хвостиком ходила за звездной мамой, а Елена Захарова непрерывно фотографировала малышку в разных локациях.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Дочь Елены Захаровой. Фото: кадр программы НТВ «Ты не поверишь!»
Для поклонников Елены Захаровой очевидно, что дочка актрисы - ее копия. Елена Захарова не раскрывает имени дочери, но признается, что ласково зовет малышку зайчонком. В садик дочь Елены Захаровой не ходит. Воспитывать малышку актрисе помогает мама.
«У нас нет няни. Мне пока мама помогает. Но мама уже просит, чтобы была няня. Для меня это очень тяжело подобрать няню. Сложно доверить кому-то самое дорогое. Она очень хочет. Я побаиваюсь. Много вирусов всяких, инфекций», - поделилась Елена Захарова.
Елена Захарова с дочкой. Фото: кадр программы НТВ «Ты не поверишь!»
Елена Захрова уточнила, что дочь не сидит дома. Малышка учится в музыкальной школе и три раза в неделю посещает балетную студию, за которую актриса платит 40 тысяч рублей в месяц.
А не так давно девочка снялась вместе с мамой в кино. Она сыграла дочку героини Елены Захаровой.
Напомним, двенадцать лет назад Елена Захарова пережила страшную трагедию. Она потеряла восьмимесячную дочку Анну Марию. Причиной смерти малышки стало инфекционное заболевание.
По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»