Милая куколка, похожа на маму: Елена Захарова перестала скрывать шестилетнюю дочку — как выглядит девочка

Звезда сериалов, актриса Елена Захарова на днях вышла в свет вместе с дочкой, которую почти шесть лет скрывала от поклонников.

Вместе с маленькой наследницей Елена Захарова появилась на юбилейной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS. Девочка хвостиком ходила за звездной мамой, а Елена Захарова непрерывно фотографировала малышку в разных локациях.

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