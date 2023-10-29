42-летний Антон Батырев женился в четвертый раз — вот как выглядит его 26-летняя невеста

Звезда сериала «Ничто не случается дважды», 42-летний Антон Батырев, в четвертый раз вступил в брак. Его избранницей стала 26-летняя Анна Савельева, с которой актер прожил три года перед тем, как сделать ей предложение.

Свадьба Антона и Анны прошла в атмосфере радости и нежности. Молодожены поделились в соцсетях трогательными фото, на которых они улыбаются и обнимаются.

Невеста, отказавшись от традиционного платья, блеснула в белом кашемировом пальто.

Напомним, первый брак Антон заключил в 27 лет, но он быстро рухнул из-за бытовых проблем. Вторая жена, Екатерина, подарила ему сына Добрыню, но и их союз быстро распался.

Третий брак Батырев заключил с коллегой по сериалу «На качелях судьбы» Евгенией Лозой. Несколько лет назад пара развелась по инициативе актрисы.

Теперь кинозвезда утверждает, что встретил любовь всей своей жизни.