42-летний Антон Батырев женился в четвертый раз — вот как выглядит его 26-летняя невеста

Звезда сериала «Ничто не случается дважды», 42-летний Антон Батырев, в четвертый раз вступил в брак. Его избранницей стала 26-летняя Анна Савельева, с которой актер прожил три года перед тем, как сделать ей предложение.
Свадьба Антона и Анны прошла в атмосфере радости и нежности. Молодожены поделились в соцсетях трогательными фото, на которых они улыбаются и обнимаются.
Невеста, отказавшись от традиционного платья, блеснула в белом кашемировом пальто.
Напомним, первый брак Антон заключил в 27 лет, но он быстро рухнул из-за бытовых проблем. Вторая жена, Екатерина, подарила ему сына Добрыню, но и их союз быстро распался.
Третий брак Батырев заключил с коллегой по сериалу «На качелях судьбы» Евгенией Лозой. Несколько лет назад пара развелась по инициативе актрисы.
Теперь кинозвезда утверждает, что встретил любовь всей своей жизни.
Антон Батырев вместе с четвертой женой Анной. Фото: соцсети
Батырев признается, что изначально переживал из-за большой разницы в возрасте между ним и Анной, но сейчас он уверен, что они нашли общий язык и готовы пройти этот путь вдвоем, пишет kp.ru.
При этом пользователи соцсетей уже сейчас гадают, сколько продержится этот брак. Ведь два предыдущих союза Антона Батырева не продержались и двух лет.
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