Полиция занялась делом о смерти Мэттью Перри: на место происшествия прибыла убитая горем мать

Знаменитый голливудский актер, сыгравший Чендлера в сериале «Друзья», Мэттью Перри был обнаружен в субботу 28 октября мертвым в собственном доме.
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По предварительным данным у Мэттью Перри остановилось сердце, и он утонул в джакузи. Тело знаменитости пролежало в воде несколько дней.
Несмотря на то, что при первоначальном обследовании места происшествия никаких насильственных действий по отношению к артисту зафиксировано не было, делом занялась полиция, пишет КП.
Около джакузи, которое установлено на крыше особняка Мэттью Перри, очевидцы заметили белую палатку.
Также к дому актера прибыли его ближайшие родственники: мама, папа, а также отчим. Близкие Мэттью Перри выглядели потрясенными и обескураженными. Отметим, что несмотря на развод родителей актер был очень близок и с матерью, и с отцом.