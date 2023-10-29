Полиция занялась делом о смерти Мэттью Перри: на место происшествия прибыла убитая горем мать

Знаменитый голливудский актер, сыгравший Чендлера в сериале «Друзья», Мэттью Перри был обнаружен в субботу 28 октября мертвым в собственном доме.

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По предварительным данным у Мэттью Перри остановилось сердце, и он утонул в джакузи. Тело знаменитости пролежало в воде несколько дней.

Несмотря на то, что при первоначальном обследовании места происшествия никаких насильственных действий по отношению к артисту зафиксировано не было, делом занялась полиция, пишет КП.