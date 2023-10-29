Гоша Куценко умоляет дочь родить ему внука от мужа-айтишника: «Я готов, я играю дедушек в кино»

Гоша Куценко появился в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Актер рассказал об отношениях со своей старшей дочерью Полиной и признался, что уже готов к пополнению в семье.

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27-летняя Полина Куценко решила не оставаться в тени своих известных родителей — Гоши Куценко и Марии Порошиной. Девушка успешно прошла подготовительные курсы при МХАТ и отучилась в Театральном институте имени Бориса Щукина. Начинающая актриса активно снимается вместе с отцом в эпизодических ролях.

Вот только самого Гошу Куценко гораздо больше интересует личная жизнь дочери. В эфире НТВ актер признался, что уже одобрил нового возлюбленного Полины.