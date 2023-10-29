Гоша Куценко умоляет дочь родить ему внука от мужа-айтишника: «Я готов, я играю дедушек в кино»

Гоша Куценко появился в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Актер рассказал об отношениях со своей старшей дочерью Полиной и признался, что уже готов к пополнению в семье.
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27-летняя Полина Куценко решила не оставаться в тени своих известных родителей — Гоши Куценко и Марии Порошиной. Девушка успешно прошла подготовительные курсы при МХАТ и отучилась в Театральном институте имени Бориса Щукина. Начинающая актриса активно снимается вместе с отцом в эпизодических ролях.
Вот только самого Гошу Куценко гораздо больше интересует личная жизнь дочери. В эфире НТВ актер признался, что уже одобрил нового возлюбленного Полины.
«Он айтишник, хороший парень, не из актерской среды», — рассказал Куценко.
Гоша Куценко в студии ток-шоу «Секрет на миллион». Фото: скрин шоу НТВ
Еще больше актер мечтает о внуках. Пока его дочь Полина строит актерскую карьеру, Куценко просит ее поскорее выйти замуж и стать матерью.
«Подари мне внука, Поля, вот это будет подарок. Я готов, я играю дедушек в кино, набираюсь опыта», — пошутил Куценко в эфире шоу.
Сама Полина предпочитает не торопиться в таких вопросах. Она признается, что хочет для начала повзрослеть, а потом уже думать о детях.
«Я хочу сама перестать быть ребенком. Я все успею, это обязательно будет, но нужно вырасти до конца. Я просто очень ответственно к этому подхожу, я очень хочу уделять свободное время детям. Вижу, что мама успевает, но это трудно очень», — поделилась актриса.
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