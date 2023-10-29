Умер Мэттью Перри: актера из сериала «Друзья» нашли в собственной ванне

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер. Американскому актеру было 54 года.
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Пока точно неизвестно, почему Мэттью Перри скончался. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции, его тело обнаружили в собственной ванне особняка в Лос-Анджелесе спустя несколько дней после смерти.
Согласно предварительным данным, у артиста 28 октября остановилось сердце, после чего он утонул в джакузи.
По данным источника, никаких наркотических веществ рядом найдено не было.