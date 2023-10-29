Умер Мэттью Перри: актера из сериала «Друзья» нашли в собственной ванне

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер. Американскому актеру было 54 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Пока точно неизвестно, почему Мэттью Перри скончался. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции, его тело обнаружили в собственной ванне особняка в Лос-Анджелесе спустя несколько дней после смерти.

Согласно предварительным данным, у артиста 28 октября остановилось сердце, после чего он утонул в джакузи.

По данным источника, никаких наркотических веществ рядом найдено не было.