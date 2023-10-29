Внук Аллы Пугачевой оторвался с женой на вечеринке в Лос-Анджелесе: костюмы, парики и танцы — Хеллоуин

В 2022 году многие артисты покинули Россию. Если Алла Пугачева перебралась в Израиль, а потом, по слухам, отправилась на Кипр. А вот ее внук Никита Пресняков теперь живет в Лос-Анджелесе вместе с женой Аленой Красновой. Он сразу стал снимать клипы для местных звезд, а вот его возлюбленная начала посещать разные места и тусоваться с подругами.
Недавно пара отдохнула в Майами. Они загорали на пляже, а также катались на яхте. А теперь Никита вернулся в Лос-Анджелес. 28 октября он с супругой отправился на вечеринку в честь Хеллоуина, который пройдет 31 октября. Для такого случая внук Пугачевой нарядился в парик и костюм в рокерском стиле. Лук дополнили очки с круглой оправой.
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Алена тоже придумала лук. Она предстала в глянцевом плаще макси и узких очках. Невестка Кристины Орбакайте в образе Тринити из «Матрицы» позировала с подругой. Собралась большая молодежная компания. Супруги оторвались, устроив зажигательные танцы. Поклонники восхитились тем, какие костюмы они сделали. Многие осыпали их комплиментами.