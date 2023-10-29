Внук Аллы Пугачевой оторвался с женой на вечеринке в Лос-Анджелесе: костюмы, парики и танцы — Хеллоуин

Недавно пара отдохнула в Майами. Они загорали на пляже, а также катались на яхте. А теперь Никита вернулся в Лос-Анджелес. 28 октября он с супругой отправился на вечеринку в честь Хеллоуина, который пройдет 31 октября. Для такого случая внук Пугачевой нарядился в парик и костюм в рокерском стиле. Лук дополнили очки с круглой оправой.

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