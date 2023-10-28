Все не просто так: раскрыто тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон уже давно является женой принца Уильяма. Она не только исполняет свои королевские обязанности, но и растит троих детей. Так как к монаршим особам всегда приковано внимание, она каждый свой лук продумывает до мелочей. Однако недавно стиль принцессы Уэльской поменялся. Королевский историк Джессика Сторощук раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кэтрин.
Не так давно прошла коронация Карла III. Это стало большим событием для Великобритании. А Миддлтон получила новый титул и приблизилась к возможности стать королевой. По мнению эксперта, именно после коронации папы принца Уильяма, она, скорее всего, почувствовала, что может одеваться по-другому.
«Ее брючные костюмы можно рассматривать как визуальный намек на ее профессиональный подход к новому положению в семье», — объяснила специалист.
Она также отметила, что изменения еще могут быть связаны с тем, что обновились правила королевского дресс-кода.
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Также Джессика Сторощук предположила, что Миддлтон могла начать предпринимать попытки избавиться от статуса иконы моды, которым ее одарили поклонники.
Еще летом стилисты сообщали, что любимый стиль одежды принцессы Уэльской — Barbiecore. Она стала чаще выходить в свет в нарядах, которые вдохновлены дизайном кукол Барби.
По словам экспертов, для этого течения характерны предметы гардероба различных оттенков розового и неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов. А Кэтрин старается поддерживать тренды, которые не нарушают королевский дресс-код, пишет Page Six.