Все не просто так: раскрыто тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

Не так давно прошла коронация Карла III. Это стало большим событием для Великобритании. А Миддлтон получила новый титул и приблизилась к возможности стать королевой. По мнению эксперта, именно после коронации папы принца Уильяма, она, скорее всего, почувствовала, что может одеваться по-другому.

«Ее брючные костюмы можно рассматривать как визуальный намек на ее профессиональный подход к новому положению в семье», — объяснила специалист.

Она также отметила, что изменения еще могут быть связаны с тем, что обновились правила королевского дресс-кода.

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