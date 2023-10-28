Пелагея вышла в свет со своей шестилетней дочкой: сероглазая, стрижка с челочкой — мамина копия

Пелагея уже давно выступает на сцене. Ее считают одной из лучших исполнительниц русских народных песен и романсов. В этом году блондинка снова сидела в красно кресле наставницы. Она приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети». За ней следила дочка Таисия. Шестилетняя девочка приезжала на съемки, а вот финал проекта смотрела по телевизору.
На этот раз Пелагея решила выйти в свет с наследницей. Они отправились на музыкальное мероприятие «Переполох шоу Чебурашка» по мотивам фильма режиссера Дмитрия Дьяченко. Певица была облачена в рубашку и жилетку в офисном стиле. Маленькая Таисия оделась подстать маме, выбрав сдержанный сарафан и белую рубашку. Она носит пышную челку, которая прикрывает брови, но не скрывает серые глаза.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Тася с Полей сходили на чудесное, доброе и очень позитивное «Переполох шоу Чебурашка»
(Не фильм, а шоу по мотивам фильма «Чебурашка»).
Рекомендуют всем сходить - получат удовольствие не только детки но и взрослые. Отличное музыкальное шоу, с настоящими декорациями, спецэффектами, актерами, - все на превосходном уровне», – гласит подпись к фото.
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на маму. «Какая крутая девчонка растет у Пелагеи», «Мамина принцесса», «Мамина копия», «Дочка будет актрисой», — стали писать в Сети.