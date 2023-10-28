Пелагея вышла в свет со своей шестилетней дочкой: сероглазая, стрижка с челочкой — мамина копия

На этот раз Пелагея решила выйти в свет с наследницей. Они отправились на музыкальное мероприятие «Переполох шоу Чебурашка» по мотивам фильма режиссера Дмитрия Дьяченко. Певица была облачена в рубашку и жилетку в офисном стиле. Маленькая Таисия оделась подстать маме, выбрав сдержанный сарафан и белую рубашку. Она носит пышную челку, которая прикрывает брови, но не скрывает серые глаза.

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