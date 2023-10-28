Нюша в купальнике с эффектом стройности скрыла недостатки фигуры: ножки стройные и никакого животика

Теперь Нюша устроила себе полноценный отдых. Она приехала на пляж, где загорала. Певица облачилась в купальник с принтом. Она блеснула своими изящными бедрами. При этом артистка выбрала модель с высокой посадкой трусиков, которые скрывают область живота и стройнят. Такую модель любит Ксения Бородина. Популярная исполнительница покрасовалась без макияжа и укладки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».