Нюша в купальнике с эффектом стройности скрыла недостатки фигуры: ножки стройные и никакого животика

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Певица частая гостья на светских мероприятиях. После вторых родов она предпочла взять паузу, чтобы вернуться в форму. В этом году артистка возобновила концерты. Однако большую часть времени она проводит с семьей в Дубае, где живет.
Теперь Нюша устроила себе полноценный отдых. Она приехала на пляж, где загорала. Певица облачилась в купальник с принтом. Она блеснула своими изящными бедрами. При этом артистка выбрала модель с высокой посадкой трусиков, которые скрывают область живота и стройнят. Такую модель любит Ксения Бородина. Популярная исполнительница покрасовалась без макияжа и укладки.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Однако многие осудили ее за купальник, посчитав его несовременным. «Какая милашка», «А что за бабушкины трусы?», «Ой, вы словно купальник одолжили у Бородиной», «Фигурка же снова стройная! Носите бикини», «Тут купальник старит», — стали писать подписчики.