Боня проводит время в Дубае с подросшей дочкой от Смерфита: почти с маму ростом, клеит пышные ресницы

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на светских мероприятиях. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако. Она тщательно следит за своей внешностью. Недавно бизнесвумен сделала пластик улица. Она теперь проходит реабилитацию. Звезда уже успела отдохнуть на Мальдивах с таинственным возлюбленным, а теперь проводит время с дочкой Анджелиной в Дубае.
На этот раз Боня решила подлиться кадрами с наследницей. С отцом девочки Алексом Смерфитом она давно рассталась, но поддерживает дружеские отношения. А так как Анджелина росла в Монако, она говорит на английском и французских языках, но также знает русский.
На кадрах Виктория предстала с дочкой, которая почти догнала ее по росту. 11-летняя наследница звезды красит волосы, делает маникюр с гель-лаком и даже иногда наклеивает ресницы.
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«На кого больше похожа Анджелина? На маму или на папу?» – спросила звезда.
Поклонники поразились тому, как выросла наследница Виктории. «Копия папы», Повезло ребенку, дочка миллионера«, «Папин ксерокс», «Так быстро взрослеет», «Внешность папы, а характер мамы», «Вот это ноготки у нее», — стали писать в Сети.
Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды