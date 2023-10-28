Боня проводит время в Дубае с подросшей дочкой от Смерфита: почти с маму ростом, клеит пышные ресницы

На этот раз Боня решила подлиться кадрами с наследницей. С отцом девочки Алексом Смерфитом она давно рассталась, но поддерживает дружеские отношения. А так как Анджелина росла в Монако, она говорит на английском и французских языках, но также знает русский.

На кадрах Виктория предстала с дочкой, которая почти догнала ее по росту. 11-летняя наследница звезды красит волосы, делает маникюр с гель-лаком и даже иногда наклеивает ресницы.

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