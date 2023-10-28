Александр Петров заснял свою жену в мини-бикини на пляже: сразила своей модельной фигурой — народ ахнул

Александр Петров давно стал популярным актером. Многие полюбили его за роли в картинах «Лед» и «Полицейский с Рублевки». Он стал одним из самых завидных женихов. При этом артист не был одинок. Он встречался с Ириной Старшенбаум, а потом несколько лет строил отношения со Стасей Милославской. А в итоге в этом году звезда кино неожиданно женился на девушке, с которой познакомился на улице.
Избранницей Петрова стала Виктория Антонова. Она далека от мила шоу-бизнеса. Поклонники подозревают, что она моложе 34-летнего актера. Недавно пара устроила долгожданный медовый месяц. Они проводят время на море. На этот раз Александр заснял свою супругу на пляже. Его возлюбленная красовалась в розовом мини-бикини. Она продемонстрировала плоский живот и точеные ноги.
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Виктория Антонова. Фото: соцсети звезды
Теперь Петров посвящает жене стихи. Поклонники считают, что он действительно встретил свою суженую. Антонову осыпали комплиментами. «Это огромное счастье, встретить своего человека», «Такая приятная девочка, лапочка», «А фигурка прекрасная», «Ох, ну что за нимфа», «И тут все открыли свои рты», — прокомментировали пост подписчики.
Виктория Антонова. Фото: соцсети звезды