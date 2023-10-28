Александр Петров заснял свою жену в мини-бикини на пляже: сразила своей модельной фигурой — народ ахнул

Избранницей Петрова стала Виктория Антонова. Она далека от мила шоу-бизнеса. Поклонники подозревают, что она моложе 34-летнего актера. Недавно пара устроила долгожданный медовый месяц. Они проводят время на море. На этот раз Александр заснял свою супругу на пляже. Его возлюбленная красовалась в розовом мини-бикини. Она продемонстрировала плоский живот и точеные ноги.

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