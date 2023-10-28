Стриженова запечатлелась с внуками-близнецами: одного нянчит бабушка, второго дедушка кормит из бутылочки

Екатерина Стриженова уже давно работает на телевидении. Ее знают многие зрители благодаря передачам «Доброе утро» и «Самое время». В свои 55 лет она не перестает восхищать людей своим моложавым видом. Также ведущая счастлива в браке с актером Александром. Пара воспитала дочек Анастасию и Александра. Если младшая только вышла замуж, то старшая недавно стала многодетной мамой.
Анастасия с мужем давно живут в США. Там она родила близнецы Александра и Георгия. Также у пары есть старший сын Петр. Этому событию очень обрадовалась Стриженова. Примечательно, что она была на крещении малышей.
Теперь телеведущая с радостью помогает растить внуков. 28 октября она выложила трогательный семейный кадр. Екатерина держала на руках одного из малышей. А ее муж в этот момент кормит из бутылочки второго ребенка. При этом пятилетний Петя подошел и поцеловал свою бабушку.
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Екатерина Стриженова с мужем и внуками. Фото: соцсети звезды
«Пусть воспитанием занимаются родители, а мы будем просто любить», – написала Стриженова.
Примечательно, что так она решила отметить День бабушек и дедушек. Поклонники восхитились нежным фото. «Какая красота», «Ну что за милые малыши», «Красота неимоверная», «Хорошо, что Петя не ревнует», «Сколько любви и счастья», «Как хороши эти пупсы», — стали писать в Сети.