Стриженова запечатлелась с внуками-близнецами: одного нянчит бабушка, второго дедушка кормит из бутылочки

Анастасия с мужем давно живут в США. Там она родила близнецы Александра и Георгия. Также у пары есть старший сын Петр. Этому событию очень обрадовалась Стриженова. Примечательно, что она была на крещении малышей.

Теперь телеведущая с радостью помогает растить внуков. 28 октября она выложила трогательный семейный кадр. Екатерина держала на руках одного из малышей. А ее муж в этот момент кормит из бутылочки второго ребенка. При этом пятилетний Петя подошел и поцеловал свою бабушку.

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