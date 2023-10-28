Невестка Орбакайте в крохотном бикини обнажила свой «сдобный» тыл на пляже: трусики пропали в недрах

На днях пара нежилась на пляже в Майами. Они устроили отпуск, уехав на курорт с друзьями. Алена взяла с собой не только яркие наряды, но и купальники. Она позировала на миниатюрном бикини, обнажив свой округлый тыл. Блондинка продемонстрировала точеную фигуру во всей красе. Невестка Орбакайте блеснула бедрами. В ее выпуклости впились трусики.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».