Невестка Орбакайте в крохотном бикини обнажила свой «сдобный» тыл на пляже: трусики пропали в недрах

В 2022 году многие артисты уехали за границу. Никита Пресняков решил последовать примеру бабушки Аллы Пугачевой. Но он переехал не в Израиль, а в США. Вместе с женой Аленой Красновой певец поселился в Лос-Анджелесе. Теперь сын Кристины Орбакайте снимает клипы для местных звезд. А вот его супруга зачастую веселится с подругами, устраивает шопинг и разные поездки.
На днях пара нежилась на пляже в Майами. Они устроили отпуск, уехав на курорт с друзьями. Алена взяла с собой не только яркие наряды, но и купальники. Она позировала на миниатюрном бикини, обнажив свой округлый тыл. Блондинка продемонстрировала точеную фигуру во всей красе. Невестка Орбакайте блеснула бедрами. В ее выпуклости впились трусики.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
«Каждый день мы с подругой таскали с собой цифровые фотики, дабы на долгие года запечатлеть нашу молодость и беззаботность. И вот, добравшись домой с нашего незабываемого отпуска наконец дошли руки посмотреть че мы вообще там наснимали. Оставлю на память здесь самые приличные кадры», – написала Алена.
На других фото она то веселилась на вечеринках, то каталась на яхте. С ней был и сам Никита. Влюбленные не теряют тяги друг к другу даже со временем.
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами Краснову. «Как же хороша», «Вот это формы», «Просто мамасита», «Самые шикарные кадры с пляжа», «Держит себя в форме! Молодец», — стали писать подписчики.