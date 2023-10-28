«Я встаю на весы каждый день»: Ирина Пегова раскрыла правду о своем похудении

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Актриса полюбилась зрителям благодаря роли в сериале «Акушерка». Также она снималась в шоу «Ледниковый период». Несмотря на нестандартную фигуру, артистка часто восхищала своими выступлениями.
Но потом она решила похудеть и даже хвасталась результатами. Однако на новых фото поклонники обсуждали ее якобы сильно исхудавшие формы.
На юбилейном вечере в МХТ им.Чехова, который прошел 26 октября, отметилась Пегова. Она много лет играет в театре. На публике актриса зачастую предстает в платьях и позволяет себе отрыть ножки. Образы блондинки яркие и запоминающиеся. На мероприятии ее спросили про похудение, но Ирина заверила, что все обстоит иначе.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Это неправда, что я похудела! Я встаю на весы каждый день. Уже много лет вешу 63 килограмма +- 2 кило», – заявила звезда.
Также она призналась, что обожает общение с поклонникам. Ей часто дарят конфеты, а самые внимательные радуют ее винтажными вещами, так как актриса коллекционирует антиквариат. Пегова не стала хранить молчание и опровергла слухи о тайной свадьбе, которые появились, когда на ее руке фанаты увидели кольцо.
«Это не имеет никакого отношения к замужеству», – призналась она.
Артистка пояснила, что просто любит носить кольца, пишет KP.ru. Напомним, что она была в браке с коллегой Дмитрием Орловым. У них есть дочка Татьяна, которая учится в 11 классе. С мужем звезда развелась в 2011 году. После этого она не рассказывает о личной жизни.