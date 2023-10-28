«Я встаю на весы каждый день»: Ирина Пегова раскрыла правду о своем похудении

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Актриса полюбилась зрителям благодаря роли в сериале «Акушерка». Также она снималась в шоу «Ледниковый период». Несмотря на нестандартную фигуру, артистка часто восхищала своими выступлениями.

Но потом она решила похудеть и даже хвасталась результатами. Однако на новых фото поклонники обсуждали ее якобы сильно исхудавшие формы.