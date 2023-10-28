Вдова Юдашкина в элегантном комбинезоне вышла в свет с дочкой и зятем: в 64 года стройная, как модель

На этот раз вдова Юдашкина решила выйти в свет. Она Облачилась в черный элегантный комбинезон с поясом. Светская львица подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она дополнила лук лодочками в тон. Марина была с дочкой, которая щегольнула в платье цвета грэй с модной баской, а также с зятем. Они приехали на свадьбу к друзьям. Невеста была в платье от бренда Юдашкина.

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