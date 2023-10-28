Вдова Юдашкина в элегантном комбинезоне вышла в свет с дочкой и зятем: в 64 года стройная, как модель

В мае 2023 года умер Валентин Юдашкин. Он много лет боролся с тяжелым заболеванием. Однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Теперь Модный дом маэстро возглавила его дочка Галина. Она живет в Дубае, где также открыла бутики с брендовой одеждой. Примечательно, что недавно бизнесвумен прилетела в Москву с мужем Петром Максаковым и детьми.
На этот раз вдова Юдашкина решила выйти в свет. Она Облачилась в черный элегантный комбинезон с поясом. Светская львица подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она дополнила лук лодочками в тон. Марина была с дочкой, которая щегольнула в платье цвета грэй с модной баской, а также с зятем. Они приехали на свадьбу к друзьям. Невеста была в платье от бренда Юдашкина.
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Марина Юдашкина и Галина Юдашкина с мужем. Фото: соцсети звезды
«Дорогая наша Лела! Мы поздравляем тебя и Антона с Днем Свадьбы и желаем вам любви!» – написала Марина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит вдова модельера. Многие осыпали звездную семью комплиментами. «Ну очень все красивые», «Что за чудо», «Все такие стильные и утонченные», «Просто слов нет! Такие идеальные», «Высший свет собрался», — стали писать подписчики.
Марина Юдашкина с дочкой и зятем. Фото: соцсети звезды