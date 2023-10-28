Агата Муцениеце в невесомом платье блеснула своими аппетитными формами: никакого белья на теле не оказалось

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она больше 10 лет снимается в кино. Армия поклонников у нее появилась после выхода сериала «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным у нее появилась поддержка от фанатов. Она похудела и получила новые роли. Также звезда стала звездой в кабаре театре.
На этот раз Агата отыграла в шоу, примерив откровенные образы. Она успела запечатлеться в невесомом платье со стразами. Актриса подчеркнула свои формы, отказавшись от нижнего белья. В этот вечер она оказалась в центре внимания. Муцениеце призналась ранее, что этот театр заставил ее снова почувствовать себя особенной.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
И на сцене есть самый пикантный момент, когда Муцениеце выходит в прозрачном халате с перьями, а потом его скидывает. У зрителей есть доли секунды, чтобы полюбоваться ее фигурой во всей красе. Актриса считает, что в привлекательности тела нет ничего вульгарно. Многие поклонники осыпали ее комплиментами и даже отметили, что после развода она похорошела и расцвела.