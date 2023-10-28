«Микаэлю шесть месяцев!»: Прилучный с крохой-сыном от Брутян на руках полюбовался первым снегом

На этот раз Брутян решила вечером посетить церковь. В Москве был настоящий снегопад. Прилучный решил составить ей компанию, а также взял с собой кроху-сына. Супруги показали ребенку первый снег. Малыш был в пуховике. Он спокойно сидел на отцовских руках.

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