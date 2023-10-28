«Микаэлю шесть месяцев!»: Прилучный с крохой-сыном от Брутян на руках полюбовался первым снегом

Павел Прилучный уже давно стал известным в России. Он снимается в кино и играет в театре. Примечательно, что в 2022 году актер снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян, которая с ним снималась в сериале «В клетке». У пары уже растет сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» заботится о супруге и помогает со всеми хлопотами, поэтому они обходятся без няни.
На этот раз Брутян решила вечером посетить церковь. В Москве был настоящий снегопад. Прилучный решил составить ей компанию, а также взял с собой кроху-сына. Супруги показали ребенку первый снег. Малыш был в пуховике. Он спокойно сидел на отцовских руках.
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На этот раз Прилучный решил продолжить уделять внимание наследнику. 28 октября он в пижаме подошел к окну. Актер любовался природой и верандой, которую достраивают рабочие. На руках у него был сын. Его лицо пара пока продолжает прятать.
«Микаэлю сегодня шесть месяцев», – похвасталась Брутян.
Она призналась, что время очень быстро идет. Актриса не ожидала, что мальчик будет так быстро расти. При этом она не скрывает, что пока ей с мужем удается мало спать, так как они молодые родителия.