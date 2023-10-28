«Я отказал Алле»: муж Цыгановой встал в позу и запретил Пугачевой исполнять его хит «Приходите в мой дом»:

Вика и Вадим Цыгановы признались, как в свое время отреклись от работы с Аллой Пугачевой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Вадим заявил, что отказал Пугачевой, когда она захотела спеть написанную им песню «Приходите в мой дом». Примадонна услышала будущий хит в исполнении Вики Цыгановой и захотела забрать его в свой репертуар.

Однако Цыганов был непреклонен и отказал поп-звезде.

«Она мне и сейчас не интересна, и тогда не была интересна. Ни как продюсер, ни как автор», — объяснил Вадим свой поступок в YouTube-шоу «вДудь»*.

Спустя несколько дней с таким же предложением о сотрудничестве к Вадиму обратился Михаил Круг, и поэт не раздумывая отдал ему одну из своих самых популярных песен.