«Я отказал Алле»: муж Цыгановой встал в позу и запретил Пугачевой исполнять его хит «Приходите в мой дом»:

Вика и Вадим Цыгановы признались, как в свое время отреклись от работы с Аллой Пугачевой.
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Вадим заявил, что отказал Пугачевой, когда она захотела спеть написанную им песню «Приходите в мой дом». Примадонна услышала будущий хит в исполнении Вики Цыгановой и захотела забрать его в свой репертуар.
Однако Цыганов был непреклонен и отказал поп-звезде.
«Она мне и сейчас не интересна, и тогда не была интересна. Ни как продюсер, ни как автор», — объяснил Вадим свой поступок в YouTube-шоу «вДудь»*.
Спустя несколько дней с таким же предложением о сотрудничестве к Вадиму обратился Михаил Круг, и поэт не раздумывая отдал ему одну из своих самых популярных песен.
Вика и Вадим Цыгановы. Фото: YouTube
Ранее Вика и Вадим Цыгановы окрестили Валерия Меладзе «предателем», а Александра Ревву — «нечистью»
*Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.
Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом YouTube-шоу «вДудь» либо касается деятельности иностранного агента YouTube-шоу «вДудь».