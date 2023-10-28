Откровения Энрике Иглесиаса: он не уверен в том, что готов провести с Курниковой всю жизнь

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более двух десятилетий. Пара воспитывает троих детей. Со стороны все выглядит вполне благополучно.

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Однако поклонники артиста и спортсменки всегда настороже. Они внимательно следят за соцсетями Анны и Энрике. Старательно выискивая повод для тревоги. И, кажется, на этот раз действительно есть о чем переживать. Похоже, в отношениях знаменитостей наступил тот самый кризис, о котором все шептались много лет.

В одном из своих последних интервью певец признался: он не уверен, что встретит старость именно с Анной Курниковой. Иглесиас не стал делать конкретных заявлений, но дал четко понять, что в его отношениях со спортсменкой есть сложности. И он не готов сказать, что это тот человек, с которым он проведет остаток жизни.

«Бывают хорошие времена и бывают плохие, но если ты сможешь пережить плохое, то обязательно наступит по-настоящему хорошее. Многие люди говорят: «Я знаю, что это именно тот человек, с которым я собираюсь провести остаток жизни». Я в какой-то мере согласен с этим, но в то же время ты никогда не знаешь, что может случиться дальше», — заявил многодетный отец.

Анна Курникова пока никак не прокомментировала слова своего возлюбленного. Но поклонники уверены, что спортсменке есть над чем подумать. Ведь, по признанию Иглесиаса, жизнь — штука переменчивая и никогда не знаешь, что будет ждать в конце пути. А она в ответе не только за себя, но и за счастье троих наследников.

Источник: по материалам woman.ru