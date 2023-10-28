Ну что за прелесть: Ольга Серябкина показала крошку-сына с тыквами — модель глянцевых журналов

Ольга Серябкина счастлива в роли матери. Экс-солистка группы «Серебро» родила своего первенца от бизнесмена Георгия Начкебии 20 ноября 2021 года. Пара назвала мальчика Лукой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Серябкина часто показывает мальчика в соцсетях. В ближайшем ноябре Луке исполнится два года.

В преддверии Хэллоуина Ольга поделилась трогательной фотографией, на которой запечатлела сына в памперсе. Малыш, одетый в черную футболку и высокие носки, позировал возле трех больших тыкв.

Поклонников восхитил удачный кадр. Многие отметили, что Лука растет очень фотогеничным ребенком, а в будущем он может стать звездой глянцевых журналов.

«Лапочка!», «Модель!», «Копия мамы, очень сладкий малыш», — пишут в комментариях поклонники Серябкиной.